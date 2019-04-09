YSK Seçim Kanununa göre olağanüstü itiraz nedir hangi şartlarda yapılır
İstanbul seçimlerinde kullanılan olağanüstü itiraz tabirinin ne olduğu merak ediliyor. Bu tabir ilk defa bu seçimde ön plana çıktı. Peki olağanüstü itiraz nedir, hangi şartlarda gerçekleşir?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere dair açıklama yaptı. İstanbul genelinde organize usulsüzlük yapıldığını belirten Yavuz, YSK'ya yapacakları olağanüstü itiraz başvurusunda İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulunacaklarını söyledi. İstanbul seçimlerinde kullanılan olağanüstü itiraz tabirinin ne olduğu merak ediliyor. Bu tabir ilk defa bu seçimde ön plana çıktı. Peki olağanüstü itiraz nedir, hangi şartlarda gerçekleşir?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti’nin İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılmasına dair talebini dün yaptığı toplantıda reddetti, sadece itiraza konu olan 51 sandık sayılacak. YSK'nın itirazını reddetmesi üzerine AK Parti'den "olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız" açıklamaları geldi. Olağanüstü itiraz mazbatanın kazanana verilmesinin ardından 7 gün içinde kullanılan itiraz hakkı..
Peki olağanüstü itiraz nedir?
Olağanüstü itirazı 298 sayılı Kanun’un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.
Madde şöyle: Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.