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Mustafa Akıncı'dan Guterres'in raporuna sert tepki!

Mustafa Akıncı'dan Guterres'in raporuna sert tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum tarafının BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığı yine kendileri tarafından teyit edilmektedir" açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporunu değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığını açıkladı.

"Türk tarafı halen cezalandırılıyor"

Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönünde sürdürdüğü tutarlı ve yapıcı tutuma rağmen Rumlardan kaynaklanan çözümsüzlüğün sürdüğüne işaret eden Akıncı, buna karşın Türk tarafının halen cezalandırılıyor oluşunun hiçbir insani ölçütle bağdaşmadığını kaydetti.

Rum toplumunun da zarar göreceği uyarısı

Çözüm çabalarını yürüten BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e de sitem eden Akıncı, Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporunda her zaman yaptığı gibi bu kez de gerçekleri ortaya koymaktan sakınan bir tavır izleyebileceğinden endişe ettiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta devam eden çözümsüzlükten en büyük zararı Kıbrıs Türk toplumunun gördüğüne işaret eden Akıncı ancak uzun vadede bundan Kıbrıs Rum toplumunun da zarar göreceği uyarısında bulundu.

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