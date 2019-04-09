İzmir'de pes dedirten olay köpeği uyandırıp kulübesini çaldılar

Olay, pazar günü Yeşilyurt semti 9097 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı. Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.