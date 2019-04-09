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İran'dan ABD'ye terör misillemesi CENTCOM'u terör listesine aldı

Anadolu Ajansı
İran'dan ABD'ye terör misillemesi CENTCOM'u terör listesine aldı

 İRAN ordusu, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından "terör örgütü" ilan edilen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) karşı mücadele edileceğini duyurdu.  

İRAN Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçlandı.

ABD'nin İsrail'i korumak ve Orta Doğu'da güvenliği bozmak için her türlü çabayı gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, kuruluşunda başrole sahip olduğu DEAŞ, El Kaide, Nusra ve diğer bölgesel terör örgütlerine verdiği gizli ve açık destekle dünyadaki birçok bölgede güvensizlik oluşturdu. Son yıllarda Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan'da yaşananlar ve terör örgütü DEAŞ'a verilen açık destek ABD'nin bölgesel güvenliği bozmaya yönelik girişimlerinin yalnızca bir örneğidir." 

Washington yönetiminin Devrim Muhafızlarıyla ilgili kararına karşılık İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin CENTCOM'u terör örgütleri listesine aldığına vurgu yapılan açıklamada, "ABD'nin bu akılsızca adımının bir sonucu olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı güçler 'terör örgütü' muamelesi görecek ve Devrim Muhafızları Ordusunun CENTCOM'a karşı terörle mücadelesine tüm gücümüzle destek vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu. 

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık CENTCOM'u terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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