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İçişleri Bakanı Soylu'dan çarpıcı çıkış: Hile, suistimal ve yolsuzluk var

İçişleri Bakanı Soylu'dan çarpıcı çıkış: Hile, suistimal ve yolsuzluk var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte seçmen iddialarıyla ilgili "Büyükçekmece'de bir hile, suistimal ve yolsuzluk var. Olay AK Parti'nin şikayetiyle ortaya çıktı. İlk kez Türkiye'de oylar sistematik olarak kaydırılmış" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Büyükçekmecedeki olay usulsüzlüktür. Bunu yapan eski belediye başkanının yakınları. Büyükçekmece'de uzun zamandır hazırlık vardı. Askıya çıktığında bir kısmı tespit edildi ama süre yetmedi" ifadelerini kullandı. 

"Belediye verdiği bilgilerle Emniyet'i yanılttı" diyen Soylu, "AK Parti seçimin yenilenmesi için YSK'ya müracaatını yaptı" şeklinde konuştu.

Soylu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Bu ya cahilliktir ya da kötü niyettir"

-Takip ediyorum, özellikle bazı şeyleri üzülerek de görüyorum. Sanki devlet kapsıından hiç girmemiş insanların yorumlarıyla karşı karşıyayız. Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hiç devlet bilmeden kurum bilmeden cahilane taraflarını üzülerek takip ediyorum. Devlette bu kadar görev yapmış insanların en ufak bilgileri yoksa halkın karşısında böyle değerlendirme yapıyorlarsa bu ya cahilliktir ya da kötü niyettir.

Seçmen listeleri üzerinde çarpıklık vardı. Bu hukuki mesele Ocak'tan beri devam ediyor. Ocak 2019'da adli ve idari tahkikat başlatıldı. 

"Tespit var ama sayı veremem"

-Bir siyasi parti hakkım gasp edildi, meshulü sizsiniz diyor. Tamamına yönelik tespitlerimiz devam ediyor, nerelerde var nerelerde yok. Çok ağır cezalar var. Her bir işlemin çok ağır cezası var. Her kaydı aynı olarak görmez kanun. Yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız. Tespit var ama sayı veremem.

"Bir kısmı tespit edildi ama süre yetmedi"

-Herkes kendini gidip bir araziye yazamaz. Büyükçekmece'de uzun zamandır hazırlık vardı. Askıya çıktığında bir kısmı tespit edildi ama süre yetmedi. Büyükçekmece'de bir hile, suistimal ve yolsuzluk var. Olay AK Parti'nin şikayetiyle ortaya çıktı. İlk kez Türkiye'de oylar sistematik olarak kaydırılmış.

"Bu artık hukuki bir mesele oldu"

-Biz işimizi gücümüzü bıraktık şu adamlar burada oturuyor mu oturmuyor mu diye kontrol ettik. Görünce suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapan burada geçici olarak görevlendirilen belediye görevlisi. Bu artık hukuki bir mesele oldu. Ocak ayından beri devam ediyor. Bakanlık olarak oradaki tahkikatı o günden itibaren devam ettiriyoruz. Burada bir hile, suistimal var. Bir yolsuzluk var. Dışarıdan getirilen insanların seçime tesir edici bir yaklaşım ortaya konması. Şikayet üzerine ortaya çıkmış bir konu..

Binali Yıldırım'la görüşme

-Ben AK Parti üyesiyim. Bu bir problem mi? Biz Binali Bey ile görüşmekten kısıtlı değiliz. Bunda ahlaki bir yoksunluk mu var, kanuni bir eksiklik mi var. Bize getirilmiş bir kısıt mı var? Biz CHP veya ilgili siyasi partiler bizim yaptığımız işlerle ilgili seçime yönelik yaptığımız işlerle ilgili aksaklık eksiklik ortaya koymuşlar mı? En ufak bir güvenlik eksikliği koymuşlar mı? Devleti bilen siyaseti bilen bu tip değerlendirmeleri yapmaz. Siyasi kişiliğimizi üzerimizden atmamızı kimse istemesin. Gizemli bir durum yok. Biraraya gelebiliriz. Binali Bey büyüğümüz, toplantı yapmışızda ne olmuş?

"Bahçeli'ye katılıyorum"

-201 oyun o yazıldığını hiç görmedim. Seçim ne şekilde biterse bitsin tartışması devam edecek.

Bahçeli'ye katılıyorum yeni seçim gölgeleri kaldırır. Yoksa tartışma hep devam edecek.

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