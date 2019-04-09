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Anayasa Mahkemesi’nden ‘askerlikte yaş’ kararı

Anayasa Mahkemesi’nden ‘askerlikte yaş’ kararı

Yüksek Mahkeme, hastane doğum kayıtlarına dayanmayan yaş değişikliklerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasının Anayasa’ya aykırı olmadığı sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi, askerlik çağına girdikten sonra resmi hastane doğum kayıtları esas alınmadan yapılan yaş değişikliklerinin askerlik işlemlerinde dikkate alınmamasının Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararıyla yapılan yaş değişikliği sonrasında bedelli askerlikten yararlandırılması talebiyle yapılan başvurusu, yaş değişikliğinin doğum belgesine dayanmadığı gerekçesiyle reddedilen bir kişi, dava açtı.

Davaya bakan Muğla 2. İdare Mahkemesi, Askerlik Kanununun, “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz.” hükmünü de içeren 81. maddesindeki “resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak” ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İtiraz reddedildi

Başvuru gerekçesinde, “askerlik işlemlerinde resmi hastane doğum kaydı dışındaki delillere göre verilen kararlar yönünden mahkeme kararının bağlayıcılığı” kuralına istisna getirilmesinin, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürüldü.

Yüksek Mahkeme, kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek, itirazı reddetti.

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