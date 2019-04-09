HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Fiorentina Erol Bulut'a talip oldu

Fiorentina Erol Bulut'a talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Evkur Yeni Malatyaspor'da harikalar yaratan teknik direktör Erol Bulut'u göreve getirmek için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’u üst sıralara taşıyan başarılı teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını; Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın teknik direktör Erol Bulut ile temasa geçtiğini ifade etti.

Erol Bulut'la temasa geçildi
Ayrıca haberde, Erol Bulut’un teknik direktör olarak büyük gelişim kaydettiğini yazdı. Fiorentina’yı daha önce teknik direktör Fatih Terim’in de çalıştırdığı ve Fiorentina’nın yaz dönemi için Erol Bulut ile temasa geçtiği öne sürüldü.

“Türk topraklarında yeni neslin teknik direktörü”
İtalyan basını, “Türk topraklarında yeni neslin teknik direktörü” olarak kabul edilen Erol Bulut’un, Stefano Pioli ile yolların ayrıldıktan sonra göreve geçebileceğini yazdı.

Türk dahisi
Erol Bulut’un bir Türk dâhisi olduğu ve Evkur Yeni Malatyaspor ile hem kupada hem de Süper Lig’de önemli sonuçlara imza attığı da dile getirildi.

Fiorentina'nın son durumu
Fiorentina, 31 haftada 39 puan toplayarak 10.sırada yer aldı. Özellikle son haftalarda kötü sonuçlar almasının ardından Pioli, sert şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.

"Yakında her şeyi bileceksiniz''
Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, görevinden istifa etti. Pioli, "Yakında her şeyi bileceksiniz. Daha sonra bir açıklama yayınlayacağım. İşimde her zaman profesyonelliği, saygıyı ve maksimum bağlılığı garanti ettim. Ancak ayrılmak zorunda kaldım çünkü benim profesyonel ve her şeyden önemlisi insani yetilerimin sorgulandığını gördüm." dedi.

Fiorentina'yı sezon sonuna dek Primavera (U21) takımının teknik direktörü Emiliano Bigica'nın çalıştırması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de gümrük kaçağı altın ve pırlanta ele geçirildi
Hakkari'de gümrük kaçağı altın ve pırlanta ele geçirildi
İran'dan ABD'ye terör misillemesi CENTCOM'u terör listesine aldı
İran'dan ABD'ye terör misillemesi CENTCOM'u terör listesine aldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan çarpıcı çıkış: Hile, suistimal ve yolsuzluk var
İçişleri Bakanı Soylu'dan çarpıcı çıkış: Hile, suistimal ve yolsuzluk var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yaptı mı?
AK Parti YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yaptı mı?
Mustafa Akıncı'dan Guterres'in raporuna sert tepki!
Mustafa Akıncı'dan Guterres'in raporuna sert tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi
Robin van Persie Fenerbahçe'den ayrıldı kendini buldu
Robin van Persie Fenerbahçe'den ayrıldı kendini buldu
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!
Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi ne?
Usta gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi ne?
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman?
Microsoft Edge nasıl indirilir kullanıma sunuldu indirme linki
Microsoft Edge nasıl indirilir kullanıma sunuldu indirme linki
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
Yorumlar 1 yorum