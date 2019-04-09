Dolar önce sakinleşti sonra yükselişe geçti

Dolar kuru dün İstanbul üzerinde yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 meselesiyle ilgili tansiyonun düşmemesiyle 5.70 üzerini test etti. Güne sakin başlayan kur kapanış saatlerinde tekrar yükseldi

Merkez Bankası iki hafta önce TL'deki değer kaybını engellemek için haftalık repo ile fonlamasını durdurarak yaptığı TL'deki faiz artışı Merkez tarafından dün itibari ile geri alınmaya başlandı.



TL, swap faizlerinin 25.5'tan 24'e indirilmesi, özellikle İstanbul tarafında yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 alımı nedeniyle ABD ile gerilen ilişkilerden ötürü dün 5.70 üzerini test etti. 9 Nisan sabahı dolar kuru 5.6840 seviyesinden başladı ve günün ilk saatlerinde düşüşle 5.65 altına geriledi. Ancak kapanış saatlerine doğru dolar tekrar yükselişe geçti.

Saat 17:01'da dolar kuru

Saat 10:30'da dolar kuru

Reform paketi yarın açıklanacak

Piyasalar seçim ve ABD ile ilişkileri izlerken bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'ni bekliyor.