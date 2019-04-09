IMF 2019'da Türkiye için daralma var dedi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin etti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralmasını beklediğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Nisan 2019 Küresel Ekonomik Görünüm (WEO) raporu yayınlandı.

Arjantin ve Türkiye'de finansal ve makro ekonomik dengesizliklerin azaltılması için sıkılaştırmacı politikaya ihtiyaç olduğu belirtilen raporda, iki ülkedeki finansal dengesizliklerin dizginlenmesine yönelik devam eden ayarlamaların ardından spreadlerin bir miktar düştüğü, ancak hala yüksek olduğu ifade edildi.

IMF, küresel büyümenin 2019'da yavaşlaması beklenen gelişen piyasaların baskısı altındakalmasını bekliyor. Kurum, gelişen piyasalarda büyümenin 2018'deki yüzde 4.5'ten 2019'da yüzde 4.4'e (Kasım 2018 WEO tahmininin 0.3 yüzde puanı altında) gerilemesini bekliyor. Kurumun, EM büyümesi için 2020 tahminiyse yüzde 4.8'e yükselmesi yönünde.

Türkiye'de resesyon riski

Rapora göre 2018'e kıyasla büyümedeki yavaşlama Çin'deki düşük büyümeyi ve Türkiye ile Arjantin'deki resesyonları yansıtıyor. Çin'de teşvik önlemlerinin sürmesi ve Arjantin ile Türkiye'deki resesyonların etkilerinin giderek azalmasıyla birlikte koşullar 2019 boyunca iyileşme kaydedecek.

2019'da Türkiye'de daralma olacak

Gelişen Avrupa ülkelerinde faaliyet -genel olarak destekleyici ve bazı ülkelerdeki beklenenin üzerindeki büyümeye rağmen- 2019'da beklenenden daha fazla zayıflayacak ancak 2020'de toparlanacak. IMF'ye göre bölge için yapılan revizyon büyük ölçüde Türkiye'nin 2019 daralma beklentisinden kaynaklanıyor.

Türkiye'de talep zayıflığının 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek toparlanma öncesinde devam etmesi bekleniyor. Türkiye büyümesinin iç talepteki toparlanma ile orta vadede yüzde 3.5'e yükselmesi bekleniyor.

Büyüme 2020'de pozitife dönecek

Kurum tahminlerine göre Türkiye büyümesi 2020'de pozitife dönecek. IMF Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2.5 küçülmesini, 2020'de yüzde 2.5 büyümesini bekliyor. Kurumun Kasım 2018 raporundaki Türkiye için 2019 büyüme tahmini yüzde 0.4 di.

Enflasyon tahmini yüzde 17

Kurumun Türkiye işsizlik tahmini 2019 için yüzde 12.7, 2020 için yüzde 11.4 oldu. Enflasyon tahmini 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 17.5 ile yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti.