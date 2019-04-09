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İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca istifa etti!

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca istifa etti!

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca, "Bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Tunca, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan 2018’den beri yönetim kuruluyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını kaydetti.

"Görevimden ayrılmış bulunmaktayım"

Bu süreçte ilk kez denenmiş iki seçim modeliyle seçim yapıldığını belirten Tunca, şunları kaydetti:

Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın ile yaptığım görüşmede, İYİ Parti bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak arkadaşlarımın her zaman partimizde mevcut olduğu konusunda bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim. 9 Nisan itibarıyla İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

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