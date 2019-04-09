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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Odada başında vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Odada başında vurulmuş halde bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki İsa Y., başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında İsa Y.'nin oğlu Musa Y., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu. Ailenin haber vermesi sonucu köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarmanın odada yaptığı incelemede herhangi bir silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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