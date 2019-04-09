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Ekrem İmamoğlu mazbata alabilecek mi İstanbul'da itiraz süreci nasıl işleyecek?

Ekrem İmamoğlu mazbata alabilecek mi İstanbul'da itiraz süreci nasıl işleyecek?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Peki bu durumda süreç nasıl işleyecek?

Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP’den bugün arka arkaya ‘İstanbul’da seçim yenilensin’ açıklamaları geldi. AK Parti ayrıca ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na ‘olağanüstü itiraz’da bulunacağın duyurdu.

Peki bu durumda süreç nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulu hangi durumlarda olağanüstü itirazı kabul ediyor. Süreç şöyle işleyecek:

İl birleştirme tutanağından sonra mazbata alabilecek

İlk olarak İstanbul’da halen devam eden oy sayım işlemlerinin tamamlanması, bu sayım sonuçlarının sisteme girilmesi gerekiyor. İkinci ve en önemlisi İstanbul’da nihai seçim sonucunu gösteren ‘il birleştirme tutanağının tanzim edilmesi’ gerekiyor. Bu tutanak ancak halen devam eden sayım işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenebilecek. İl birleştirme tutanağı tanzim edildikten sonra CHP’li Ekrem İmamoğlu halen önde olursa mazbatasını alacak. Olağanüstü itiraz süreci mazbata verilmesine engel teşkil etmiyor, aksine süreç bundan sonra başlıyor. AK Parti İstanbul için ancak bu tutanak düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde İstanbul için olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ye başvurabilecek.

Büyükçekmece için başvuru süreci başladı

Büyükçekmece’de ise “ilçe birleştirme tutanağı tanzim edildiği” için ve kazanan isim mazbatasını aldığı için AK Parti şu an bile olağanüstü itiraz yoluna başvurabiliyor. Bu anlamda YSK’nin önüne ilk olarak Büyükçekmece’ye ilişkin olağanüstü itiraz gelecek.

İtiraz, somut verilere dayanmalı

YSK’nin olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için ‘öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması’ ve ‘bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması’ gerekiyor.

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