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Malatya'da korkutan deprem! İşte şiddeti

Malatya'da korkutan deprem! İşte şiddeti

Malatya’da Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın merkez Battalgazi ilçesi olarak belirlediği 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 20.18’de meydana geldi. Yerin 10.14 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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