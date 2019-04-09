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10 gündür tedavi gören askerden acı haber

10 gündür tedavi gören askerden acı haber

Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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