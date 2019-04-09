Didier Drogba: Galatasaray'ın başına geçerim
Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba, ''İlerde antrenör olmak için gerekli kurslarımı bitirdikten sonra neden Galatasaray’ın başına geçmeyeyim.'' dedi.
Evkur Yeni Malatyasspor maçını tribünden takip eden Galatasaray’ın eski forveti Didier Drogba, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncu şunları söyledi: Atmosfer ve oradaki bütün yaşadıklarım o kadar kuvvetli duygulardı ki sahaya girdiğim zaman sanki formayı giyip çıkıp oynayacakmış gibi hissettim. Onlar beni özlemiş. Ben de onları çok özlemişim. Galatasaray’dan teklif gelirse bir sene çıkıp oynarım.
''BEN DE ‘İMPARATOR’ DİYORUM'': İnsanlar Drogba diyor ama ben de İmparator Fatih Terim diyorum. O olmasaydı ben burada oynayamayacaktım. Kendisi çok sevdiğim değil, ayrıca da çok saydığım bir hoca. Fatih Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlerde burada benim çalışmam şart değil. Türkiye’ye çok daha sık bir şekilde gelmeye de devam edeceğim.
''DAHA FAZLA KALMAK İSTERDİM'': Galatasaray’da daha fazla kalmak isterdim. 4. yıldızı taktığımız 20. şampiyonlukta olmadığım için çok üzgünüm. 20 yıllık aktif futbol yaşantımdan sonra özellikle derneğim için daha da vakit harcamak ve çaba göstermek istiyorum. Ama ilerde antrenör olmak için gerekli kurslarımı bitirdikten sonra neden Galatasaray’ın başına geçmeyeyim.
''2 GOLÜ UNUTMUYORUM'': Unutamadığım 2 tane golüm var. 1 tane seçemem. Akhisar maçında Çin’den gelmiştim, kondisyonum iyi değildi. Hocama ‘20 dakika oynarım’ dedim. Real Madrid maçı hayatımda böyle bir stadyum atmosferi hatırlamıyorum. Topukla attığım gol aklımdan çıkmayan bir goldü.