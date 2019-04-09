Didier Drogba: Galatasaray'ın başına geçerim

''BEN DE ‘İMPARATOR’ DİYORUM'': İnsanlar Drogba diyor ama ben de İmparator Fatih Terim diyorum. O olmasaydı ben burada oynayamayacaktım. Kendisi çok sevdiğim değil, ayrıca da çok saydığım bir hoca. Fatih Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlerde burada benim çalışmam şart değil. Türkiye’ye çok daha sık bir şekilde gelmeye de devam edeceğim.