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Yanal'dan derbi rotasyonu

Yanal'dan derbi rotasyonu

Pazar günü derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal kadroda revizyon yapacağının sinyallerini verdi.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gündeminde skor üretkenliği ve defans hataları var. Yanal'ın oyuncuları ile yaptığı toplantıda; Ankaragücü deplasmanında rakip cezasına 50 kere girilip,27 ortada 14 şut,6 isabet kaydettiklerini ve 11 net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını ifade etti.

Bu istatisliklerin Fenerbahçe gibi bir takımla uyuşmasının doğal olmadığının altını çizen Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sonuç odaklı bir futbol için çalışacaklarını söyledi.

Savunmada ise Ankaragücü'nün sadece 3 isabetli şut attığını futbolcularına anlatan tecrübeli teknik adam, aradaki istatislik üstünlüğe rağmen sahadan beraberlikle ayrılmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Derbide kadroda revizyonun da sinyallerini veren Ersun Yanal, Galatasaray karışısında ofansiv ve kaliteli ayakları sahaya sürmesi bekleniyor. Yanal'ın Dirar'ı sağ beke çekerek kanatları Moses ve Valbuena ile güçlendirerek rakibi baskı altına almanın hesaplarını yaptığı gelen haberler arasında.

Sarı lacivertlilerde derbide tek eksik ise kırmızı kart cezalı Mehmet Ekici olacak.

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