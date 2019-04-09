Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Demirören Haber Ajansı
DENİZLİ D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklulardan cinayet sanığı Kamil Çoban, koğuşta kendini kalorifer borusuna astı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki fabrikada bekçilik yapan Kamil Çoban, 2017'nin Mart ayında çalıştığı yerin diğer bekçisi Hasan Utku'yu av tüfeğiyle başından vurduğu iddiasıyla tutuklandı.
Tasarlayarak adam öldürme suçundan cezaevine giren ve yargılanması süren Çoban, önceki sabah kaldığı koğuşun kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu.
Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesini ardından Çoban'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.