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Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

Anadolu Ajansı
Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SAKARYA merkezli 17 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

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