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İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan isim olan Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece'de konuştu. İmamoğlu, "Biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik. Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın, kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin" dedi.

Büyükçekmece'ye Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü kutlamaya geldiğini belirten İmamoğlu, "Seçmen, sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki, bu şehre hizmet et. "Ama senin söylediklerini duyduk, hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et" şeklinde konuştu. 

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

Bu şehirde beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Efendim AK Parti'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum.

Biz bugüne kadar şunu söyledik: Artık kimse birbirinin inancını ölçmeye kalkmasın, herkes bu vatanı çok seviyor. Biz bu şehirde 16 milyon vatansever olarak bu şehre sarılmış insanlarız. Bu şehirde hayallerimizi kurduk ve gerçekleştiriyoruz.

Büyükçekmece belediye başkanı Hasan Akgün, önümüzdeki 5 yılda Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanıyla daha güzel şeyler üretecek. Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın, kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik.

'Erdoğanla ilişkilerimiz çok iyi olacak'

Bu şehir benim kadar insanların gönlünü kazanan belediye başkanı görmemiş olacak. "Efendim seçilirseniz Erdoğan'la ilişkileriniz nasıl olur?" Çok iyi olacak. Ben hizmet için kaçanı kovalarım. Cumhurbaşkanı seni istemiyor. Göreceksiniz öyle bir isteyecek ki, öyle güzel hizmetler yapacağız ki. Güzel insanlar, barışmaya geldim. Bu şehir huzura hazır mı? Huzuru istiyor musunuz? Herkes oy kullandı mı kullandı, seçim bitti mi, bitti. Hayırlı uğurlu olsun efendim.

Şu kadar farkla oy kazandık vs. onları bir kenara bırakıyorum. İddialı konuşuyorum, bu karakterimden asla ödün vermeyeceğim göreceksiniz,- benim kadar bu şehirde insanların gönlünü kazanan belediye başkanı görülmemiştir. Size söz veriyorum. Allah'ım ne benim yüzümden ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Güzel yüreğinizle ve moralinizle göreceksiniz tüm sıkıntıları çözeceğiz.

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