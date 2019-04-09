Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İran çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili olarak, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar" dedi. Çavuşoğlu, Libya'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek, "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Katarlı mevkidaşıyla Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Trablus'a yönelik gerçekleştirilen askeri harekattan büyük bir endişe duyduklarını belirtti.

Felaket getirir

Çavuşoğlu, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdıklarını ve desteklerini ifade ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası camianın Trablus'a yönelik saldırıları ve çatışmaları durdurmak için gösterdikleri çabayı desteklediklerinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramanın ise Libya'ya ve Libyalılara felaket getireceğine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamaları ise şöyle;

''Amerika önce tek taraflı bir kararla İran'a yaptırım kararı aldı. Tüm dünyaya baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu anlaşılabilir bir durum değildir.''

ABD kendisiyle çelişiyor

''Suriye'deki terör örgütlerini değerlendirdik. Uzlaşı olmadı. Devrim Muhafızları terör örgütlerine eklenmeye çalışılmıştı. Amerika karşı çıkmıştı. Kendisiyle çelişiyor''.

''Biz Suriye'de Devrim Muhafızları'nın yaptıklarını desteklemiyoruz. Karşı da çıktık. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan etmeyi gerektirmez. Uluslararası hukukun dışına çıkarsanız bunun nerede duracağı belli olmaz. Biz tutumları ve endişelerimizi ABD'li muhattaplarımıza iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz.''