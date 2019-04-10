HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler

Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için 3. kez uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Anne McClain ve Kanadalı meslektaşı David Saint-Jacques'ın, yürüyüş sırasında istasyonun dışında batarya değişimi ve kablo döşeme işini tamamlaması gerekiyor.

Döşenecek yeni kablonun, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kanada yapımı robot kolu için güç devresi desteği sağlayacağı ve iletişimi iyileştireceği ifade edildi.

2,5 Haftada 3. Uzay Yürüyüşü

Astronotların, daha önce yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan birinin çalışmaması üzerine bu sefer iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden istasyonun dışına takacağı belirtildi. Bu, astronotların 2,5 haftada yaptığı 3. uzay yürüyüşü oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
Ankara'yı ayağa kaldıran hayvan katliamı
Ankara'yı ayağa kaldıran hayvan katliamı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Denizli'de cinayet sanığı cezaevinde kendini astı
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
AİHM'e Türk kadın yargıç
AİHM'e Türk kadın yargıç
ÖNCEKİ HABERLER
Pele'den sevindirici haber
Pele'den sevindirici haber
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Notbinary QA Danışmanı bir bir anlattı: İşte kodlamanın çocuklar için önemi
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Hakkari'de kız çocuğuna cinsel istismar davasında kuzene 8 yıl 4 ay hapis
Hakkari'de kız çocuğuna cinsel istismar davasında kuzene 8 yıl 4 ay hapis
Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Berat Kandili ne zaman 2019 hangi gün Berat nedir?
Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu
Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar