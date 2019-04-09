AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti
AK parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
AK Parti, Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Olağanüstü itiraz dilekçesinde verilen mazbatanın iptal edilerek seçimlerin yenilenmesi istendi.
Bayram Şenocak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini talep ettiğini, bununla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulduğunu duyurdu.
"Usulsüz kaydedilen seçmen kayıtları dondurulsun talebi"
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.
YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. pic.twitter.com/A3Bx8UNHNR— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) 9 Nisan 2019