Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar

2018 ve 2019 yılında tanıttığı modellerle patlama yapması beklenen Samgung, Galaxy J serisi ile ilgili beklenmeyen bir karara imza atıyor.

İlk çıktığı andan itibaren tüm dünya üzerinde orta segmentte en çok satan cihazlardan biri olmayı başarak Galaxy J serisinin fişi çekiliyor. 2019 yılında tanıttığı Galaxy A modelleri büyük ilgi gören şirket, Galaxy J için de bir karara gidiyor.

Galaxy A serisinde çok fazla ürün piyasaya süren Samsung, son hamle olarak Galaxy J serisini Galaxy A ile birleştirmeye karar verdi. Ancak hangi Galaxy J modelinin entegre edileceği ise, şirket tarafından henüz netleştirilmedi.

Galaxy J, Galaxy A80 ve A90 ile birleştirilebilir

Samsung, Galaxy A serisi ile uygun fiyata akıllı telefon alma olayını genişletmişti. Galaxy A30 ve Galaxy A50 gibi modeller, teknik özellik açısından son derece başarılı bulunmuştu.