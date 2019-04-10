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Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar

Samsung'dan Galaxy modelleri hakkında flaş karar

2018 ve 2019 yılında tanıttığı modellerle patlama yapması beklenen Samgung, Galaxy J serisi ile ilgili beklenmeyen bir karara imza atıyor.

İlk çıktığı andan itibaren tüm dünya üzerinde orta segmentte en çok satan cihazlardan biri olmayı başarak Galaxy J serisinin fişi çekiliyor. 2019 yılında tanıttığı Galaxy A modelleri büyük ilgi gören şirket, Galaxy J için de bir karara gidiyor.

Galaxy A serisinde çok fazla ürün piyasaya süren Samsung, son hamle olarak Galaxy J serisini Galaxy A ile birleştirmeye karar verdi. Ancak hangi Galaxy J modelinin entegre edileceği ise, şirket tarafından henüz netleştirilmedi.

Galaxy J, Galaxy A80 ve A90 ile birleştirilebilir
Samsung, Galaxy A serisi ile uygun fiyata akıllı telefon alma olayını genişletmişti. Galaxy A30 ve Galaxy A50 gibi modeller, teknik özellik açısından son derece başarılı bulunmuştu.

A80 ve A90 tanıtılacak

Ayrıca Samsung, Galaxy A80 ve A90 modellerini yakında tanıtma kararı aldı.

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