Beşiktaş Adem Ljajic için masaya oturuyor

Beşiktaş, Adem Ljajic için Torino Kulübü ile görüşecek. Siyah Beyazlılar'ın As Başkanı Ahmet Kavalcı, İtalyan ekibi sezon bitmeden temasa geçerek, Ljajic bonservisi almak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini almak için harekete geçiyor. Torino’dan 1 milyon 250 bin Euro karşılığında kiralanan Sırp futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6.5 milyon Euro. Siyah beyazlı yönetim, İtalyan ekibi ile görüşerek bonservis bedelini düşürmeye çalışacak.

NTV’ye konuşan Beşiktaş As Başkanı Ahmet Kavalcı, opsiyonu kullanmak istediklerini söylerken “Ljajic büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da bizimle olacak. Torino ile görüşerek sezon başındaki opsiyonundan daha düşük bir ücrete transferi tamamlamayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.



Son haftalardaki performansı ile siyah beyazlıların en etkili isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 gol ve 3 asisti ile 7-2’lik skora katkı sağladı. Beşiktaş forması ile 29 maça çıkan Ljajic, 9 gol atarken, 9 da asist yaptı.