Fenerbahçe'de Neustadter defteri kapandı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roman Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Roman Neustadter dönemi bitti. Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi.

Sözleşmesi bitiyor

Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.

Başakşehir ile sözleşme imzaladı

Sabah'ın haberine göre; transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor. Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.