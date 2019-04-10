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Kral Selman Arap NATO'su kuruyor

Kral Selman Arap NATO'su kuruyor

Suudi Arabistan, "Arap NATO'su" olarak adlandırılan "Stratejik Orta Doğu Paktı" kurulması çalışmalarına başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan, başkent Riyad'ta "Stratejik Orta Doğu Paktı" hazırlık çalışmalarına başlangıç olarak ABD ve Arap ülkeleri arasında düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptığını açıkladı. 

Pazartesi günü Riyad'ta düzenlenen toplantıya, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Ürdün ve Katar'dan üst düzey katılımlar oldu. Katılımcıların isim ve düzeylerine ilişkin ise bilgi verilmedi. 

Toplantının "bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım" olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Arap ABD zirvesinden çıkmıştı

Arap dünyasında "Arap NATO'su" olarak bilinen söz konusu stratejik birliğin, Ağustos 2017'de Riyad'ta gerçekleştirilen Arap-ABD zirvesinin sonuçlarından biri olduğu ifade edildi.

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