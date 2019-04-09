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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın

Amerikan Discovery Channel "Bilinmez Keşif: Mısır Canlı" isimli belgesel programında eski Mısır'da üst düzey bir rahibe ait olduğu sanılan 2 bin 500 yıllık lahitin açılışını canlı yayınladı.

Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın - Sayfa 1

Mısır'da 2 bin 500 yıllık mumya mezarı pazar günü Amerikan belgesel kanalı Discovery Channel'ın canlı yayınında açıldı. Lahitin içinden altın ve değerli eşya çıktı. Antik Mısır imparatorluğunda yüksek rahip olan bir kişiye ait mumyanın incelenmesi iki saat süren canlı yayında detaylı şekilde seyircilere gösterildi.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın - Sayfa 2

Nil Nehri'nin yakınlarında ve Kahire'deki Giza piramitlernin güneyinde bulunan Minya'dan yapılan canlı yayında, mumyaların soylu ve elit bir gruba ait olduğuna dair veriler elde edildi.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın - Sayfa 3

Tünellerde mumyaların yanı sıra heykelcikler, takılar, kişisel eşyalar ve organların konulduğu kaseler bulundu.

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Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın - Sayfa 4

Programda konuşan Amerikalı kaşif Josh Gates, mumyanın üst düzel bir Toth rahibine ait olabileceğini söyledi. 

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