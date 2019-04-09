Mısır'da 2 bin 500 yıllık lahit canlı yayında açıldı içinden çıkanlara bakın

Mısır'da 2 bin 500 yıllık mumya mezarı pazar günü Amerikan belgesel kanalı Discovery Channel'ın canlı yayınında açıldı. Lahitin içinden altın ve değerli eşya çıktı. Antik Mısır imparatorluğunda yüksek rahip olan bir kişiye ait mumyanın incelenmesi iki saat süren canlı yayında detaylı şekilde seyircilere gösterildi.