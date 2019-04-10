Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "İstanbul seçimi" talimatı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimine ilişkin kurmaylarına "Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız" diye talimat verdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, YSK'nın 38 ilçede oyların yeniden sayımına yönelik verdiği kararı kurmaylarıyla birlikte değerlendirdiği bildirildi.

Kurmaylarıyla sürekli iletişim halinde

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da devam eden itiraz süreçlerinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin seçim takip sistemini koordine eden Onursal Adıgüzel ile sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

YSK kararını olumlu karşıladı

YSK kararını olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile konuştuğu kaydedildi.

"Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak"

Kılıçdaroğlu'nun tekrar sayım kararı alınan 51 sandıkla ilgili derhal önlem alınması yönünde talimat verdiği ve "Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak" ifadesini kullandığı aktarıldı.