Benzin fiyatları neden artıyor benzin 7 lira oldu

Benzin 2 haftada 39 kuruşluk zam geldi. Bu durumun benzinin 7 liraya çıkmasına neden oldu. Benzindeki artış cari açığı yükseltiyor, enflasyonu arttırıyor. Peki ama benzin fiyatları neden artıyor.

Benzine zammının an meselesi olduğunu dün internethaber.com'da okudunuz. Gecesinde motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi.

Söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıdı. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Eşel mobil devreye girdi

Dün konu ile ilgili açıklama yapan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" tekrar devreye alındığını duyurdu.

Motorin 7'ye dayandı

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.

Benzin 7'nin üzerine çıktı

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek.

2 haftada 39 kuruşluk zam

Ancak benzine sadece Nisan başında 19 kuruş hemen ertesi hafta ise motorine 13 kuruş zam yapılmış. Üst üste gelen artışların temel nedeni ise petrol fiyatları ve dolar kuru.

Petrol fiyatları yükselmeye başladı

Aralık ayında 50 dolara kadar düşen Brent petrol, zamanla artmaya başladı. Petroldeki her artış ise akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıdı. Brent Petrolün bu ay itibari ile 70 dolarlık barajı aşıp ve 71 doları görmesi dün gece gelen zammı kaçınılmaz kıldı.

Artış ekonomiye 4.5 milyar dolarlık zarar

Petrol fiyatlarının yükselişi Türkiye’nin cari açığının da artmasına neden oluyor. Petroldeki her 10 dolarlık artış, Türkiye’nin cari açığını en az 4.5 milyar dolar artırıyor. Dolar ya da dış kaynak ihtiyacının artmasına yol açıyor.

Üretim maliyeti ve enflasyon artıyor

Petroldeki artış sadece depoyu doldurma maliyetini arttırmıyor, aynı zamanda üretim maliyetlerini ve enflasyonu da yükseltiyor. Ayırıca petrol sektöründe, şimdiden 80 dolarlar konuşulmaya başlandı.

Petrol fiyatları neden artıyor?

Petrol fiyatlarının yükselmesinde ise üretimin azaltılması etkili oluyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD’nin İran ile Venezuela’ya yaptırımları söz konusu. Öte yandan uzmanlar, Libya’da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.