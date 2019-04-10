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İstanbul'da hangi ilçeler mazbatayı alamadı?

İstanbul'da hangi ilçeler mazbatayı alamadı?

İstanbul'da seçimlere itiraz süreci devam ederken 28 ilçesine mazbataları verildi, 8 ilçede ise henüz mazbatalar alınmadı. İşte mazbata almayı bekleyen ilçeler.

31 Mart yerel seçimleri sonrası başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor. Seçimlerin üzerinden geçen 10 günün ardından İstanbul'da mazbatasını alan ve almayan ilçeler de belli olmaya başladı.

28 ilçede mazbatalar verildi

Habertürk Yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre mazbatanın verildiği ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz ,Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü,  Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu.

8 ilçe henüz mazbatayı alamadı 

İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle; Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

Şile'de teslim bugün, Esenler Cuma günü alacak

Öte yandan Şile'de mazbata teslim işlemi yarın gerçekleştirilecek. Esenler ise Cuma gününü beklerken Maltepe'nin ne zaman alacağı henüz net değil.

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