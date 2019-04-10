CHP'li başkan AK Partili mecliste bizi ne bekliyor

Büyükşehir belediyelerinin genel sekreterlerinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bakanlık onay vermediği durumlarda, başkan tarafından görevlendirme" ile genel sekreter belirlenebiliyor. Yapılan atamalarla ilgili de belediye meclisinden onay alınması gerekmiyor, bilgi verilmesi yeterli.