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NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!

NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!

Türkiye ile Rusya Suriye'de çözüm için adımlar atarken, ABD, NATO yoluyla YPG'li teröristlere yardım sevkiyatı yaptı.

Suriye'de güvenli bölge planına NATO'yu dahil etmek isteyen ABD yeni hamleler yapmaya başladı.

NATO Fırat'ın doğusunda

NATO, ilk kez Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan bölgelere girdi.

100 TIR gitti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak'ın kuzeyinden gelen, lojistik ve askeri malzeme taşıyan yaklaşık 100 tırın YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelere doğru ilerlediğini duyurdu.

Zırhlı araçlar var

100 TIR’lık konvoyun yaklaşık 60’ı zırhlı araç, Hummer, askeri ve lojistik taşırken, yakıt dolu 10 tanker de konvoya eşlik etti.

Asker gönderme planı

NATO askerlerinin de önümüzdeki dönemde bölgeye gönderilmesi bekleniyor. Ancak teröristlerle iş birliğinin karşısında olan Türkiye'nin tavrı işleri değişebilir.

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