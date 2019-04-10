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Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı

Anadolu Ajansı
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturması kapsamında 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemleri sürüyor.

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