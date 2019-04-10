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Mansur Yavaş köpek katliamına sessiz kalmadı! Ünlü isimlerden mesaj yağdı

Mansur Yavaş köpek katliamına sessiz kalmadı! Ünlü isimlerden mesaj yağdı

ANKARA Yenimahalle'de köpek zehirlenmesi olayına yasal işlem başlatıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ünlülerden teşekkür mesajı yağdı.

Ankara Yenimahalle'de bir aracın köpeklere yaklaşarak zehirli et ile onları öldürdüğü iddiası ünlü isimleri ayaklandırdı. 

Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi'nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ünlü isimler tepki gösterdi, Mansur Yavaş inceleme başlattı

Hayvanlara yapılan bu eziyet başta Demet Akalın ve Pınar Altuğ olmak üzere herkesi harekete geçirdi. Mansur Yavaş, kısa sürede hızla yayılan katliam haberinden sonra açıklama yaptı.

"Katliam Var" etiketli haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Katliam Var" etiketi ile paylaşılan habere sessiz kalmadı. Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" dedi.

Ünlü isimler'den Mansur Yavaş'a teşekkür 

Yavaş'ın bu paylaşımına ünlü isimlerde sessiz kalmadı. Berna Laçin ve Demet Akalın Yavaş'ın paylaşımının altına yorum yaparak teşekkür etti.

"Ne istediniz zavallılardan!"

Oyuncu Pınar Altuğ, Ankara'da yaşanan olaya sosyal medya hesabından sessiz kalmayarak "Allah belanızı versin! Yaşattığınızı yasamadan ölmeyin inşallah! Ne istediniz zavallılardan!" açıklamasını yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: 


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