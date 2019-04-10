Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde en çok Moses'e güveniyor. Fatih Terim ise Diagne'yle ezeli rakibini devirmenin planlarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi iki teknik adam da oyuncularını bu zorlu maç öncesi motive edip hazırlamaya çalışıyor.

Moses'le özel görüşme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçında kaçırdığı goller sonrası morali bozulan Victor Moses ile özel bir görüşme yaptı. Kötü bir maç çıkardığını Moses'a anlatan Yanal, kendisinden genel olarak memnun olduğunu kaydetti. Tecrübeli teknik adam, kaçırdığı gollerin 11'deki yerinde bir değişikliğe neden olmayacağını Nijeryalı oyuncuya iletti.

''Hücumdaki en büyük silahımsın''

Yanal, Moses'a "Bu önemli maçta kesinlikle bir motivasyon kaybı istemiyorum. Derbide yine 11'de olacaksın. Benim en büyük hücum silahım sensin. Aynı konsantrasyonla sahada ol. Bu maç bizim camiamız için çok önemli. 3 puanı almak zorundayız. Pazar günü sahada en iyi halinle olmanı istiyorum. Sana çok güveniyorum. Bu kez yakaladığın fırsatları gol yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Terim'in kozu Diagne

Fatih Terim'in derbidedeki en önemli kozu Diagne olacak. fatih Terim, Kasımpaşa formasıyla ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye iki gol atan Diagne'yi özel olarak hazırlıyor. Son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında hat-trick yapan Senegalli golcü çok formda. Terim, Diagne ile Fener'i yıkıp 20 yıllık hasrete son vermenin planlarını yaparken tecrübeli hoca Belhanda ve Feghouli'ye de çok güveniyor.

Derbide kimler cezalı

Galatasaray savunmanın iki ası Luyindama- Marcao cezaları nedeniyle yok. Fenerbahçe'de ise Mehmet Ekici, derbide cezalı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Nabil Dirar, Martin Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Moses, Valbuena, Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne