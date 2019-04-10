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Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı

Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı

Astrolog Hande Kazanova Nisan aylık burç yorumlarını inceledi. pora başlamak için uygun bir dönem aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve kreatif birtakım çalışmalar,eğitim alanları ve bu konularda atılacak önemli adımlarınız varsa, hobilerinizin üzerine eğilmek istiyorsanız Yeniay size göz kırpacak.

5 Nisan’da oluşacak Yeniay ile beraber hem hayatınızdaki hem de aşk ve çocuğunuzla ilgili konularda önemli adımlar atabilirsiniz. S

10 Nisan itibariyle Jüpiter sizin burcunuzda ilerleyecek. Hayatınızda bir bollaşma, hayat görüşünüzde bir iyileşme gerçekleşmiş olabilir. İlginizi ve algınızı içinize döndüreceksiniz. Sizi gerçekte neyin mutlu edip etmediğini farkettiğiniz bir dönem olacak. Sıkıntı ve problemleri nasıl aşacağınız konusunda kendi iç sezinize güvenmeyi göz ardı etmemelisiniz.

17 Nisan’da Merkür’ün Koç Burcu’na geçmesiyle beraber aşk hayatınız iyice hareketlenmeye başlıyor. Konuşmalarınız hızlanabilir. 19 Nisan’da oluşacak Dolunay, arkadaş çevrenizle olan bağlantılarınızın önem kazandığı, onlarla ilgili başlattığınız önemli adımların sonuçlarını alacağınız bir Dolunay olacak. Bazı olay ve konular bu dönemde daha fazla gözünüze batabilir. İlişkileriniz arasındaki dengeyi sağlamanız gereken bir Dolunay olacak. 

Kaynak: Cevapla TV

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