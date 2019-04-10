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Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit

Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Suriyelilere yardımın kesilmesi mevzusunda fena kapıştılar.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı seçilince ilk iş olarak Suriyelilere verilen yardımı kesmişti. Bu karar üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan devreye girdi. Sayan twitter hesabından bir duyuru yaparak, Suriyelileri Ağrı'ya davet etti. Sayan şunları yazdı:
- "Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kuranı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir...

Tanju Özcan'dan ağır yanıt
Savcı Sayan'ın bu çağrısına Tanju Özcan'ın yanıtı hayli ağır oldu. Özcan şu twiti attı:

Sırrı Sakık : Irkçı diye twit attı
Bolu- Ağrı hattındaki 'suriyeli' kapışmasına HDP'li Sırrı Sakık da katıldı. Tanju Özcan'ı ırkçılıkla suçlayan Sakık şu twiti attı:
-Meclis’te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis’te de Irkçılığın temsiliydi. Bolu’da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur!

Kandilin kadrolu yalakası
Sırrı Sakık 'ırkçı' dediği Tanju Özcan'dan 'sen de kandilin kadrolu yalakasısın' diyen bir cevap aldı.

Melih Gökçek de katıldı
Tanju Özcan ile Savcı Sayan arasındaki tartışmaya Melih Gökçek de bir paylaşımla dahil oldu. 

Tanju Özcan : Başkan olduğum sürece...
Sosyal medyada yaşayan bu kapışma sonrasında Tanju Özcan yeni bir twit daha attı ve Suriyeliler konusunda kararından dönmeyeceğini duyurdu.

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