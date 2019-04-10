Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Suriyelilere yardımın kesilmesi mevzusunda fena kapıştılar.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı seçilince ilk iş olarak Suriyelilere verilen yardımı kesmişti. Bu karar üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan devreye girdi. Sayan twitter hesabından bir duyuru yaparak, Suriyelileri Ağrı'ya davet etti. Sayan şunları yazdı:

- "Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kuranı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..."

Tanju Özcan'dan ağır yanıt

Savcı Sayan'ın bu çağrısına Tanju Özcan'ın yanıtı hayli ağır oldu. Özcan şu twiti attı:

Ben CHP Bolu İl Başkanıyımdım...sen de dönmeden önce CHP Ağrı İl Başkanıydın...Yani tanıdığım döneksin...Sn Erdoğan SURİYELİLER için harcadığımız para 37 Milyar Doları geçti diyor!!! Çocuklarımızın rızkı gidiyor...benim içim sızlıyor..şov yapma..sen dönmeye devam et @SavciSayan — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) 9 Nisan 2019

Sırrı Sakık : Irkçı diye twit attı

Bolu- Ağrı hattındaki 'suriyeli' kapışmasına HDP'li Sırrı Sakık da katıldı. Tanju Özcan'ı ırkçılıkla suçlayan Sakık şu twiti attı:

-Meclis’te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis’te de Irkçılığın temsiliydi. Bolu’da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur!



Kandilin kadrolu yalakası

Sırrı Sakık 'ırkçı' dediği Tanju Özcan'dan 'sen de kandilin kadrolu yalakasısın' diyen bir cevap aldı.

Haklısın ...iki dönem birlikte Milletvekilliği yaptık...Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk ün askeri idim...sende kandilin kadrolu yalakası...kaybetmen beni üzmedi..@sakiksirri — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) 9 Nisan 2019

Melih Gökçek de katıldı

Tanju Özcan ile Savcı Sayan arasındaki tartışmaya Melih Gökçek de bir paylaşımla dahil oldu.

2️⃣🔥🔥🔥BİR TARAFTA SURİYELİ’LERE BOLU’DA YARDIMI KESEN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI,



ÖTE YANDA AĞRI’YA GELSİNLER

BAŞIMIZIN ÜZERİNE DİYEN

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN.



RABBİM YARDIM VERENE YARDIM ETSİN,YARDIMI KESENİN İKİ YAKASINI BİR ARAYA GETİRMESİN İNŞAALLAH🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KKKTAIrSOI — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Nisan 2019

Tanju Özcan : Başkan olduğum sürece...

Sosyal medyada yaşayan bu kapışma sonrasında Tanju Özcan yeni bir twit daha attı ve Suriyeliler konusunda kararından dönmeyeceğini duyurdu.