Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Ali Koç ve ekibi ‘Fenerbahçe Üniversitesi’nin işletme hakkını Medicana Sağlık Grubu’na devretti. Üniversite bundan sonra, ‘Medicana Fenerbahçe Üniversitesi’ olarak yola devam edecek.
Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra koltuğu Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım’ın büyük bir heyecanla başladığı Fenerbahçe Üniversitesi projesi tarihe karıştı.
Akşam'ın haberine göre; Dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ın Silivri ve Ataşehir’de kiraladığı kampüslerde 2019’da öğrenime başlanılması planlanıyordu. Hatta o dönemin yönetimi 13 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 33 öğretim üyesi alımı için ilana vermiş, çok sayıda başvuru gelmişti. Ancak Ali Koç’un seçimi kazanmasının ardından yapılan çalışmalar, kulübün mali yapısındaki bozulma nedeniyle bu faaliyetleri taşıyamayacağı sonucunu doğurdu.
Üniversitenin işletme hakkını devretti
Fenerbahçe evleri ve 1907 pota projesi dahil pek çok mali kaynak gerektiren yatırımı durduran Ali Koç yönetimi, üniversitenin de işletme hakkını devretti. Bundan sonra yola Medicana Fenerbahçe Üniversitesi adı altında devam edecek yüksek öğretim faaliyetlerinde, Sarı-Lacivertli kulüp çok fazla söz sahibi olmayacak. Medicana Sağlık Grubu’nun mütevelli heyeti başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt yeni oluşumda, Fenerbahçe Üniversitesi’nin de mütevelli heyeti başkanlığını yürütecek.
Yeni ismiyle yola devam
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yeni heyette de yer alırken, yönetimden de Turhan Şahin mütevelli heyet içinde bulunacak. Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahip olduğu gayrimenkuller ve işletme hakları da tamamen Medicana grubunun tasarrufunda olacak. Sarı-Lacivertli yönetim bu devirle öğrenim faaliyeti olmasa bile binalara verilen her ay yaklaşık 5 milyon TL’lik kira giderinden ve diğer masraflardan kurtulmuş oldu.
Yeni isimler okul yönetiminde
Aziz Yıldırım dönemindeki mütevelli heyeti tamamen değişirken, Medicana Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hüseyin Bozkurt üniversitenin de heyet başkanı oldu. Adnan Seçkin de heyette yer aldı.
2018 Mayıs'taki mütevelli heyeti
Aziz Yıldırım
(Mütevelli Heyeti Bşk.)
Vefa Küçük
(Mütevelli Heyeti Bşk.V.)
Mahmut Nedim Uslu
Mithat Yenigün
Yıldırım Ali Koç
Nihat Özdemir
Ender Alkaya
Deniz Tolga Aytöre
Nihat Özbağı
Ahmet Tahir Perek
Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu
Prof.Dr.Ali Rıza Büyükuslu
Prof.Dr.Emine Yazıcıoğlu
ŞİMDİKİ MÜTEVELLİ HEYETİ
Dr. Hüseyin Bozkurt
Vefa Küçük
Turhan Şahin
Okan Dilik
Adnan Seçkin
Selçuk Kumaşbay
Dr. Yalçın Gürsoy Yıldırım
Prof. Dr. A.Rıza Büyükuslu
25 milyona okul
Fenerbahçe'de üniversite projesinin mimarı Aziz Yıldırım, ilkokuldan üniversiteye kadar bir eğitim kurumu için çalışıyordu. 25 milyon F.Bahçeli’nin yararlanması için kurulacak bu okulda Sarı-Lacivertli camianın ihtiyacı olan insan kaynağının da yetiştirilmesi planlanmıştı. O dönem Yıldırım ve Divan Başkanı Vefa Küçük bunun için bağış kampanyası başlatmıştı.
5 fakulte
İlk etapta Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi bölümlerle öğrenime başlanacak.