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Pascal Nouma'ya Antalya'dan muhtarlık oyu çıktı

Pascal Nouma'ya Antalya'dan muhtarlık oyu çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve yine efsane futbolcusu Pascal Nouma'ya da oy çıktı.

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Demirtaş mahallesindeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına 'Tek Başkan Süleyman Seba', Belediye Meclisi oy pusulasına da 'Muhtar Pascal Nouma' yazarak oyunu kullandı.

Seçmenin Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı. Söz konusu oyların görselini Instagram hesabından paylaşan Pascal Nouma, "Adımın seninle birlikte çıkması bile ne güzel. İyi ki doğmuşsun Süleyman Seba" notunu düştü.

Niye muhtar yaptınız!
Paylaşımında muhtarlığa da değinen Nouma, "Muhtarlık niye ya, bari beni de başkan yazsaydınız. Şu anda muhtar olarak aldığım 1 oyu düşünüyorum" diye ekledi.

Takipçiler tepki gösterdi
Binlerce beğeni alan paylaşıma takipçileri "Parti kur oy verelim. Sana muhtarlık yakışır" gibi yorumlar yazarken, bazı takipçiler oyun heba edilmesine tepki gösterdi.

Oyu kullanan Kemal Cengiz isimli Beşiktaş taraftarı ise, verdiği oyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, oyu ben verdim. Söz konusu haberde de belirtildiği gibi Antalya Büyükşehir için oyumu kullandım ve geçerli sayıldı. Alanya için de Süleyman Seba ve Pascal Nouma'yı tercih ettim. Bazıları tepki göstermiş oyumu heba ettim diye ama Alanya seçim sonuçlarına bakarsanız anlarsınız. Kazanan yıllar önceden belliydi.

Süleyman Seba'ya görevimi yerine getirdim
Ben de o yüzden 1 Nisan 1984'te başkan seçilen Süleyman Seba için tam 35 yıl sonra görevimi yapmak istedim. Yanına da yüreğinde Beşiktaş sevgisi hiç eksilmeyen Pascal Nouma'yı ekledim. Muhtarlığa alınma Pascal abi. Efsane Seba'nın yanında muhtar olmak büyük onurdur" ifadelerini paylaştı.

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