HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor

Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, son yazısında "Biz AK Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesini beklerken, CHP bu ayarları kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Eski AA Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "AK Parti’nin fabrika ayarlarını CHP kullanıyor şimdi" başlığıyla yayımlanan yazısında "İmamoğlu’nun söylemleri, Erdoğan’ın 2002 Başbakanlık söylemleriyle birebir örtüşüyor" dedi.

Kemal Öztürk, "Uzun süredir AK Parti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi için yazarlar, aydınlar ve siyasetçilerin çağrı yaptığını" belirtti.

"AK Parti’nin 2002 yılındaki fabrika ayarlarıyla aynı"

Öztürk "Son seçimde bunu çok net bir şekilde gördüm. Dikkatinizi çekerim, CHP, Ankara ve İstanbul’u muhafazakar/milliyetçi adaylarla kazandı. Bu adayların seçim kampanyaları, kullandıkları dil, yöntemleri ve siyaset üslubu tam olarak AK Parti’nin 2002 yılındaki fabrika ayarlarıyla aynı" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu’nu daha da popüler hale getirdi"

Öztürk ayrıca şunlara değindi: CHP tabanı ve İmamoğlu’na diğer oy verenlerin bütün öfke, kızgınlık, sertlik yanlısı içgüdüsel tepkilerine rağmen, İmamoğlu tam tersi bir politika izliyor. Krizi yönetmesinde gösterdiği performansı, İmamoğlu’nu daha da popüler hale getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın
Foto Galeri İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
İnegölspor Fatih Akyel'i kapının önüne koydu
İnegölspor Fatih Akyel'i kapının önüne koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Oppo'nun yeni Reno serisi telefonları geliyor! İşte özellikleri
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Astronotlar batarya değişimi için 3. kez harekete geçtiler
Yorumlar 3 yorum