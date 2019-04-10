Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, son yazısında "Biz AK Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesini beklerken, CHP bu ayarları kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Eski AA Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "AK Parti’nin fabrika ayarlarını CHP kullanıyor şimdi" başlığıyla yayımlanan yazısında "İmamoğlu’nun söylemleri, Erdoğan’ın 2002 Başbakanlık söylemleriyle birebir örtüşüyor" dedi.

Kemal Öztürk, "Uzun süredir AK Parti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi için yazarlar, aydınlar ve siyasetçilerin çağrı yaptığını" belirtti.

"AK Parti’nin 2002 yılındaki fabrika ayarlarıyla aynı"

Öztürk "Son seçimde bunu çok net bir şekilde gördüm. Dikkatinizi çekerim, CHP, Ankara ve İstanbul’u muhafazakar/milliyetçi adaylarla kazandı. Bu adayların seçim kampanyaları, kullandıkları dil, yöntemleri ve siyaset üslubu tam olarak AK Parti’nin 2002 yılındaki fabrika ayarlarıyla aynı" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu’nu daha da popüler hale getirdi"

Öztürk ayrıca şunlara değindi: CHP tabanı ve İmamoğlu’na diğer oy verenlerin bütün öfke, kızgınlık, sertlik yanlısı içgüdüsel tepkilerine rağmen, İmamoğlu tam tersi bir politika izliyor. Krizi yönetmesinde gösterdiği performansı, İmamoğlu’nu daha da popüler hale getirdi.