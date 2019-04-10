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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı

İhlas Haber Ajansı
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçlarının ilk mücadeleleri yarın oynanacak.

Avrupa Ligi’nde yarı final biletlerinin sahipleri, 18 Nisan’da oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. Turnuvada finali ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılacak. 

Çeyrek final müsabakalarının programı ise şöyle: 

22.00 Arsenal - Napoli 
22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt 
22.00 Slavia Prag - Chelsea 
22.00 Villarreal - Valencia 

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