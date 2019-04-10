HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Aykut Işıklar neden öldü ölüm sebebi ne kaç yaşındaydı?

Aykut Işıklar neden öldü ölüm sebebi ne kaç yaşındaydı?

Ünlü ve sevilen gazeteci Aykut Işıklar'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini şok etti. 70 yaşında olan gazeteci Aykut Işıklar neden öldü, hastalığı neydi soruları ise akıllara takıldı. Aykut Işıklar ölüm nedeni kalp krizi oldu. Daha önce 3 kez evlilik yapan Aykut Işıkları'ın Emre ve Güneş adında 2 tane oğlu vardır.

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar 70 yaşında vefat etti, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Peki Aykut Işıklar'ın eşleri kim, kaç kere evlendi, çocukları kimdir? 

AYKUT IŞIKLAR HAYATINI KAYBETTİ: Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ünlü gazeteci Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Ölüm haberinin ardından  Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR: 1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalışmıştır. Aykut Işıklar; özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmış; Türk gazeteci, televizyoncu ve radyocu. Köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İşte Aykut Işıklar biyografisi ve hakkında merak edilenleri…

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.

Aykut  Işıklar,  3  kere evlenmiştir.  1972 yılında  yaptığı  evliliğinden  Emre  (d.13 Haziran 1973) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında evlendiği 3. Eşi olan Polonya, Poznanlı  eşi  Magoşa  (d.1959)  Hanım'dan  da,  adını  Sezen  Aksu'nun  koyduğu Güneş (d.1990) adında bir oğlu vardır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor
Kemal Öztürk'ten ezber bozan açıklamalar: CHP, AK Parti'nin fabrika ayarlarını kullanıyor
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Kara delik görüntüsü nasıl ilk kez 16.00'da NASA yayınlayacak?
Kara delik görüntüsü nasıl ilk kez 16.00'da NASA yayınlayacak?
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
10 Nisan evde bakım parası 5 ilde yattı güncel sorgulama
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Yorumlar