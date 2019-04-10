Aykut Işıklar neden öldü ölüm sebebi ne kaç yaşındaydı?

Ünlü ve sevilen gazeteci Aykut Işıklar'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini şok etti. 70 yaşında olan gazeteci Aykut Işıklar neden öldü, hastalığı neydi soruları ise akıllara takıldı. Aykut Işıklar ölüm nedeni kalp krizi oldu. Daha önce 3 kez evlilik yapan Aykut Işıkları'ın Emre ve Güneş adında 2 tane oğlu vardır.

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar 70 yaşında vefat etti, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Aykut Işıklar'ın ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Peki Aykut Işıklar'ın eşleri kim, kaç kere evlendi, çocukları kimdir?

AYKUT IŞIKLAR HAYATINI KAYBETTİ: Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ünlü gazeteci Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Ölüm haberinin ardından Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR: 1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalışmıştır. Aykut Işıklar; özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmış; Türk gazeteci, televizyoncu ve radyocu. Köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İşte Aykut Işıklar biyografisi ve hakkında merak edilenleri…

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.

Aykut Işıklar, 3 kere evlenmiştir. 1972 yılında yaptığı evliliğinden Emre (d.13 Haziran 1973) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında evlendiği 3. Eşi olan Polonya, Poznanlı eşi Magoşa (d.1959) Hanım'dan da, adını Sezen Aksu'nun koyduğu Güneş (d.1990) adında bir oğlu vardır.