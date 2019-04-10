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Dalay Lama Hindistan'da hastaneye kaldırıldı

Dalay Lama Hindistan'da hastaneye kaldırıldı

Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, göğüs enfeksiyonu nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Dalay Lama'nın Sözcüsü Tenzin Taklha,  83 yaşındaki Budist keşişinin durumunun stabil olduğunu ve bir kaç gün hastanede tedavi göreceğini belirtti.

Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Çin yönetimine karşı 1959'daki başarısız ayaklanmanın ardından Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde sürgünde Tibet hükümeti kurmuştu.

Çin yönetimi Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.

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