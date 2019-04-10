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Cedi Osman'ın 17 sayısı yeterli olmadı

İhlas Haber Ajansı
Cedi Osman'ın 17 sayısı yeterli olmadı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets'a 124-97'lik skorla yenilirken, Cedi 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Field House'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 124-97'lik skorla mağlup oldu.

Cleveland'da Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken, takımda ayrıca Collin Sexton 18 sayı, 10 asist ve Jordan Clarkson 16 sayı, 3 asist ile maçı tamamladı. Galip taraf Charlotte'te ise Jeremy Lamb 23 sayı, 5 asist ve Kemba Walker 23 sayı, 7 asist ile takımına katkıda bulundu. 

Furkan Korkmaz geri döndü 
Philadelphia 76'ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçın ardından menisküs yırtığı geçirdiği operasyonun ardından ilk kez Miami Heat deplasmanında oynadı. Miami'nin 122-99'luk skorla galip geldiği müsabakayı Furkan 2 sayı ve 1 top çalma ile tamamladı. Aktif basketbol hayatını sonlandırmaya karar veren Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade son maçında 30 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. 

Paul George, Houston Rockets'ı son saniyede yıktı 
Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da mücadele ettiği Houston Rockets'ı Paul George'un son saniyelerde bulduğu üçlüğüyle 112-111 mağlup etti. Thunder'da Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaparken, Paul George 27 sayı, 9 ribaund ile oynadı. Rockets'ta ise James Harden'ın 39 sayı, 10 ribaund ve 3 asistlik performansı yetmedi. 

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle: 

Cleveland Cavaliers: 97 - Charlotte Hornets: 124 
Detroit Pistons: 100 - Memphis Grizzlies: 93 
Washington Wizards: 110 - Boston Celtics: 116 
Miami Heat: 122 - Philadelphia 76'ers: 99 
Chicago Bulls: 86 - New York Knicks: 96 
Minnesota Timberwolves: 100 - Toronto Raptors: 120 
New Orleans Pelicans: 103 - Golden State Warriors: 112 
Dallas Mavericks: 120 - Phoenix Suns: 109 
Utah Jazz: 118 - Denver Nuggets: 108 
Oklahoma City Thunder: 112 - Houston Rockets: 111 
Los Angeles Lakers: 101 - Portland Trail Blazers: 104 

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