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Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak iddia!

Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak iddia!

Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Portakal yeniden seçim olması halinde Binali Yıldırım'ın aday olmayacağını iddia etti.

Fatih Portakal, AK Parti'nin İstanbul genelinde yeniden seçim yapılması talebiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

"Şimdi görünen o ki; İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabii" diyen Portakal, devamında şu görüşünü paylaştı:

"Ancak…Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım'ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir."

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