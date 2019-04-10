Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı! İşte çığır açan kara deliğin resmi
AVRUPA Güney Gözlemevi çığır açıcı olarak nitelenen kara deliğin fotoğrafını dünya kamuoyu ile saat 16.00'da paylaştı.
Avrupa Güney Gözlemevi saat 16.00'da 'çığır açacak' bilimsel gelişmeyi duyuracağını açıklamıştı. Dünyanın heyecanla beklediği açıklama geldi. Dünya çapında 200 bilim insanından oluşan bir ekip bugün ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 teleskoptan toplanan verilerle elde edildiği belirtiliyor.
Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı. Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.
İşte kara deliğin fotoğrafı
İşte galaksinin merkezinde bizden 26000 ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin fotoğrafı... Bu kare kara deliğin bugüne kadar çekilmiş ilk fotoğrafı. Bilim dünyasını heyecanlandıran bu fotoğraf uzayda yeni kapıları aralayacak.
Görüntüler ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafında, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edildi. Bilim dünyası şimdiye kadar görüntülenmesi mümkün olmayan kara değilin bu karesini 'çığır açıcı' olarak tanımlıyor.