Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı! İşte çığır açan kara deliğin resmi

Görüntüler ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafında, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edildi. Bilim dünyası şimdiye kadar görüntülenmesi mümkün olmayan kara değilin bu karesini 'çığır açıcı' olarak tanımlıyor.