Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ikinci S-400 alırız açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerine gerilmesine neden olan Rus S-400 ve Patriotlara dair önemli açıklamlarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400, ABD'nin buna tepkisi ve dış politikasına dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı ABD ziyatetinin olumlu geçtiğini belirten Çavuşoğlu şu açıklamalarda bulunu:

"Ziyaretimiz faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım.

NATO üyeliğini sorgulamak yanlış

İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri'dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış.

ABD müttefikliğe zarar veriyor

Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Egemen ülke olarak kararlarımızı veririz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar.

NATO gelip incelesin dedik

Bu süreçte S-400, F-35'lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya'ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya'nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik.

Sistem Türkiye'nin elinde neden tehdit olsun

ABD'nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail'ni elindeki F-35'ler Suriye'de uçuyor. Suriye'de S-400 sistemleri var. Türkiye'nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi.

ABD'nin Patriot satmasının garantisi yok

S-400'lere acil ihtiyacımız var, neden kullanılmayalım. Bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Pompeo'nun kendisine de sordum, patriot satma garantisi veriyor musunuz diye hayır dedi. Pence'in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil.

İkinci Rus S-400 alabiliriz

ABD patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil.

İkinci teklif daha rasyonel

İlk alacaklarımız acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için Teknoloji transferi ise bir günde olacak bir şey değil. Biz müttefiklerimizden almayı tercih ederiz. İkinci teklifi arkadaşlarımız değerlendiriyor. Bir önceki teklife göre daha rasyonel bir teklif.

ABD çelişkili açıklama yapıyor

F-35 ya da Rusya yapımı uçakları var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi.

Suriye'de sınır bütünlüğü önemli

Pompeo görüşmede (Suriye'ye) 'harekatın yıkıcı sonuçları olur' demedi. Bir güvenli bölge oluşacak ve içinde biz olmayacağız! Bunun gerçek anlamda güvenli bölge olabilmesi için bizim olmamız lazım. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Burada oluşacak yapının başında Türkiye'nin olması doğaldır. Suriye'nin sınır bütünlüğü konusu için de önemlidir.

Trump Türkiye'ye gelmek istiyor

(Erdoğan-Trump arasında) Telefon görüşmeleri oluyor. Karşılıklı ziyaret konusunda Sayın Trump gelmek istediğini söyledi. Bolton'a da tarih belirlenmesi gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ABD'ye ziyareti olabilir. Yanlış anlamalarnı giderilmesi ve pozitif gündeme odaklanılması açısından bu tür ziyaretlerin önemini gördük."