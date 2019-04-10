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Mangal yakılsın mı yakılmasın mı? Referandumu! İşte detaylar...

Mangal yakılsın mı yakılmasın mı? Referandumu! İşte detaylar...

Esenler Belediyesi, "Millet Bahçesi'nde mangal yakılsın mı, yakılmasın mı?" referandumuna katılım tamamlanmayınca 13-14 Nisan'a ertelendi.

Yeniden Esenler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan M. Tevfik Göksu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal konusunda gelen talepleri değerlendirip "Mangal yakılsın mı, yakılmasın mı" diye referandum yapılması kararı aldı. Esenler halkı geçen hafta sonu Millet Bahçesi'nde kurulan sandıkta oylamaya gitti.

6-7 Nisan'da yapılan oylamada sandıktan sonuç çıkmadı.

Mangal yapılıp yapılamayacağı karara bağlanacak

Habertürk'te yer alan habere göre şimdi 13-14 Nisan'da yeniden kurulacak sandıktan çıkacak karar göre Millet Bahçesi'nde mangal yakılıp yakılmayacağı karara bağlanacak.

Tartışma devam ediyor

Millet Bahçesi'nin ziyaretçilerinden bazıları burada mangal yapılmasına karşı çıkarken bazıları da mangal uygulamasının devam etmesini istiyor. 18 yaşından büyük ziyaretçiler, bu hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında kimlik ibrazı ile bir defa oy kullanacak.

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