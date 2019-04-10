CHP'li Tunç Soyer'den KHK ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta yapma kararı

Mazbatasını alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tunç Soyer'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Soyer, KHK ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta olarak işe alacaklarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde İzmirBüyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Tunç Soyer, İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı.

Zabıtaların genellikle uzman çavuşlardan oluştuğunu ifade eden Soyer, şu ifadeleri kullandı;