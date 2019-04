Sosyal medyaya bağımlı mısınız? Günde bir saatten fazla...

Sosyal medya bağımlılığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, sosyal medya bağımlılığını gösteren unsurları sıraladı.

Sosyal medya; bilgisayar veya akıllı telefon kullanan kişilerin, internet üzerinden oluşturabilecekleri her türlü yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi ve paylaşımı sağlayan web siteleridir.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney internetin günlük yaşama girmesiyle her şeyin farklılaştığını ifade ederek ”Artık her türlü bilgiye ya da eğlenceye daha çabuk ulaşıyoruz. Özellikle akıllı telefonlar ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu durum ilginç bir hal aldı. Bununla birlikte hayatımıza sosyal medya girdi. Dünyada her 5 kişiden 2’si internet kullanırken ülkemizde her iki kişiden birisi internet kullanmaktadır. Yine dünyada her 3 kişiden birinin sosyal medya hesabi varken ülkemizde her iki kişiden birinin sosyal medya hesabı bulunmaktadır” dedi.



Sosyal medyaya bağlılığı gösteren unsurlar

- Günde bir saatten daha fazla zamanınızı sosyal medyada geçirme

- Sürekli sosyal medya sayfasını güncellemek ve kontrol etme

- Aşırı paylaşım yapma

- Sosyal medyayla ilgilenmekten dolayı aile ve arkadaş ilişkilerinde zedelenme

- İş veya okul performansında düşme

- Sosyal medyada geçirilen zamanı azaltmaya çalışmaya rağmen başaramama.

- Sosyal medyada arkadaş/takipçi sayısını artırmak için aşırı çabalama

- Sosyal medyayla ilgilenmekten dolayı uyku zamanında azalma



Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapılmalı

- Öncelikle kişi bunun bir sorun olduğunu fark etmeli. Bunun en kolay yolu gün içerisinde geçirdiği zamanı not etmektir.

- Sosyal medya bildirimlerinin sessiz moda alın.

- Telefonda ana ekranda sosyal medya bildirimlerinin görünürlüğünü kapatın.

- Gün içerisinde sosyal medyaya bakma zamanını belirleyin. Bu günde 30 dakikayı geçmemeli.

- Birileriyle iletişimi yazılı olarak değil, sözel olarak yapın.

- Spor, kitap okumak gibi beğeneceğiniz aktivitelere zaman ayırın.

- Arkadaş görüşmelerinizi sıklaştırın.